Макрон пообещал исполнять обязанности президента до конца срока

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать работу на посту главы государства до завершения своего президентского срока, несмотря на сохраняющуюся политическую нестабильность в стране. Об этом он сообщил в новогоднем обращении к нации, которое транслировал телеканал BFMTV.

Макрон подчеркнул, что намерен ежедневно выполнять обязанности президента вплоть до последнего дня своего мандата, который был доверен ему гражданами. Также он заверил, что будет прилагать все усилия для обеспечения спокойного и прозрачного проведения президентских выборов в 2027 году, в том числе с целью исключения иностранного вмешательства в избирательный процесс.

Заявление прозвучало на фоне затяжного политического кризиса, начавшегося после внеочередных парламентских выборов 2024 года. Их итоги привели к ослаблению позиций власти и частой смене правительств, а представители различных политических сил неоднократно выступали с требованиями об отставке действующего президента.

Очередные президентские выборы во Франции запланированы на апрель 2027 года. Эммануэль Макрон, уже дважды занимавший высший государственный пост, не сможет вновь баллотироваться в соответствии с конституционными ограничениями.

