Политический тупик в США: Сенат в десятый раз отклонил инициативу по прекращению шатдауна

Сенат Конгресса США в десятый раз не смог преодолеть процедурный барьер и одобрить законопроект, предложенный республиканцами, о возобновлении финансирования федеральных органов власти. Таким образом, приостановка работы правительства, длящаяся уже почти две с половиной недели, продлена как минимум до начала следующей недели.

В ходе состоявшегося голосования за документ проголосовал 51 сенатор, однако по правилам верхней палаты для его принятия требовалась поддержка не менее 60 законодателей. При этом альтернативная версия законопроекта, подготовленная демократами, которая ранее также не находила необходимого одобрения, в этот раз даже не была вынесена на обсуждение. Следующая попытка голосования по республиканской инициативе запланирована на понедельник, в 00:30 по московскому времени.

