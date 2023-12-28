Politico: администрация Байдена без особой огласки меняет свою позицию по Украине

В условиях, когда американская и европейская помощь Украине находится под серьезной угрозой, администрация Байдена и европейские чиновники незаметно меняют свои цели поддержки Украины – от полной победы над Россией к улучшению позиций в переговорах с Москвой, пишет Politico со ссылками на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне.

Такие переговоры, скорее всего, будут означать передачу части Украины России, отмечают источники издания.

При этом публично Белый дом и Пентагон заверяют, что будут поддерживать Украине до полного освобождения территорий, перешедших к России. Но уже сейчас украинские военные готовятся к длительной обороне, укрепляя свои позиции на востоке.

Для Джо Байдена продолжение войны в условиях предвыборной кампании становится тяжелой задачей, поскольку Дональд Трамп и другие кандидаты-республиканцы открыто высмеивают тщетность его попыток по поддержке Украины.

Чиновник Белого дома сообщил, что в администрации Байдена уже ведутся дискуссии о мирных переговорах с Россией, но еще не принято решение, что же будет большим политическим риском для Байдена – отказаться от помощи Украине сейчас или продолжать становящуюся все менее популярной в США поддержку режима Зеленского.