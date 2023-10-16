Politico: Байден может отказаться от поездки в Израиль из соображений безопасности

Поездка президента США Джо Байдена в Израиль может не состояться, так как затруднительно будет гарантировать ее безопасность, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

Байден получил приглашение от Биньямина Нетаньяху прилететь в Израиль. Он сообщил своим помощникам, что заинтересован в такой поездке. Она бы продемонстрировала сильную поддержку Израиля со стороны США.

Издание напоминает, что американский лидер уже неоднократно совершал смелые поездки. Так, в феврале он посетил Киев. Это событие называют одним из самых ярких во время президентства Байдена. Однако при подготовке украинского визита была достигнута договоренность с Россией о гарантиях безопасности. Хотя в Киеве и включался демонстративно сигнал воздушной тревоги, реальной опасности для Байдена не было.

Организовать поездку в Израиль будет сложнее. По мнению одного из чиновников, ХАМАС может организовать провокационный удар по путешествующему президенту.