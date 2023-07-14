Politico: Байден провозгласил победу над Россией на фоне нарастающих проблем на Украине

Президент Джо Байден вернулся из Европы в прекрасном настроении. На пресс-конференции по окончании поездки он заявил, что «Путин уже проиграл войну». Но проблема в том, что многое из того, что может произойти в дальнейшем, находится не в его власти, пишет Politico.

Конгресс может не одобрить передачу Турции самолетов F-16, а это плата за то, чтобы Анкара согласилась на вступление в НАТО Швеции.

Долгосрочные обязательства в отношении Украины потребуют от американских законодателей обязательств по сохранению курса на протяжении многих лет – гарантировать такую поддержку невозможно. Среди республиканцев в Конгрессе все больше слышатся сомнения по поводу продолжения финансирования Киева.

Контрнаступление Украины буксует, и это может заставить сенаторов и союзников США пересмотреть параметры помощи киевскому режиму. Арсенал украинской армии стремительно скудеет, что вынудило Вашингтон принять неоднозначное решение об отправке на Украину кассетных боеприпасов.

Кроме того, через год состоятся президентские выборы. И Дональд Трамп в случае своего возвращения в Овальный кабинет за пару недель может разрушить всю выстроенную Байденом конструкцию.