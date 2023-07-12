Politico: членство Украины в НАТО может стать разменной монетой в мирных переговорах

Владимир Зеленский делает мужественное лицо на фоне отсутствия сигнала о вступлении Украины в НАТО, пишет Politico.

Издание отмечает, что сегодня украинский лидер был сдержан и назвал решения НАТО по Украине позитивными.

Однако украинские официальные лица остались недовольны коммюнике – как из-за отсутствия сроков, так и из-за расплывчатых формулировок.

И теперь среди украинских руководителей есть опасения, что Германия и другие страны хотят использовать потенциальное членство Украины в НАТО в качестве разменной монеты в любых будущих мирных переговорах с Россией.

Неназванный украинский чиновник предположил, что есть «ощущение, что за обсуждением стоит что-то еще, чего мы не знаем».