Politico: членство Украины в НАТО может стать разменной монетой в мирных переговорах
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Владимир Зеленский делает мужественное лицо на фоне отсутствия сигнала о вступлении Украины в НАТО, пишет Politico.
Издание отмечает, что сегодня украинский лидер был сдержан и назвал решения НАТО по Украине позитивными.
Однако украинские официальные лица остались недовольны коммюнике – как из-за отсутствия сроков, так и из-за расплывчатых формулировок.
И теперь среди украинских руководителей есть опасения, что Германия и другие страны хотят использовать потенциальное членство Украины в НАТО в качестве разменной монеты в любых будущих мирных переговорах с Россией.
Неназванный украинский чиновник предположил, что есть «ощущение, что за обсуждением стоит что-то еще, чего мы не знаем».