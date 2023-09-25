Politico: даже самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать свои позиции

Правительства Польши, Эстонии, Словакии и еще ряда стран Центральной и Восточной Европы до последнего времени души не чаяли в Украине. Но, похоже, и этот «медовый месяц» подходит к концу.

Как пишет американское издание Politico, Польша объявила о прекращении передачи вооружений Киеву на фоне спора с украинскими властями по поводу поставок зерна. А ведь совсем недавно Варшава являлась одними из самых верных союзников киевского режима.

«Самый яркий пример — Польша. Премьер-министр Матеуш Моравецкий на фоне усиления спора с Украиной о поставках зерна объявил о прекращении передачи Киеву вооружений», - указывает издание.

Также на похолодание в отношениях с Украиной сказывается тот факт, что лидеры некоторых из этих стран-союзников Киева cталкиваются с серьезной борьбой с оппозицией за переизбрание. Есть и иные внутренние проблемы указанных стран, отводящих на второй и третий планы украинский кризис.