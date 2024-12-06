Politico: ЕС не согласовал 15-й пакет антироссийских санкций из-за Латвии и Литвы

В пятницу в Евросоюзе не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Причиной стали разногласия между представителями Латвии и Литвы относительно продления действия юридических оговорок, которые позволяют западным компаниям продолжать работу в России, несмотря на ограничительные меры. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на свои источники в Брюсселе.

В пятницу, 6 декабря, представители государств-членов Европейского союза попытаются достичь консенсуса по 15-му пакету ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Они стремятся завершить процесс согласования до конца текущего года.

«Переговорщики ЕС в пятницу не смогли окончательно согласовать новые ограничения на компании и нефтяные танкеры… Задержка произошла после того, как две страны ЕС, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет (санкций — ред.), потому что он также продлевал действие меры, позволяющей западным фирмам продолжать работать в России несмотря на санкции», — говорится в публикации издания.

В соответствии с предварительным вариантом документа, в рамках нового пакета ограничительных мер в Европейском союзе планируется расширить список танкеров, на которые будут распространяться санкции, до 75 единиц. С декабря 2022 года действие ограничительных мер уже трижды продлевалось.

Как писала ранее британская The Guardian, США пообещали новую помощь Украине и новые санкции против РФ.