The Guardian: США пообещали новую помощь Украине и новые санкции против РФ

Белый дом пообещал Киеву поддержку, а также введение новых санкций в отношении РФ. Такое обещание было дано советником Байдена Салливаном главе офиса Зеленского Ермаку во время их встречи. Об этом сообщило издание The Guardian.

До момента ухода Байдена со своего поста Соединенные Штаты планируют оказывать помощь Украине. Они совершат значительные военные поставки. Также будут введены новые жесткие санкции в отношении России. Такое обещание было дано Джеймсом Салливаном, советником Байдена по национальной безопасности.

Военные поставки обещано отправлять на Украину до середины января, то есть до самого момента ухода Байдена со своего поста. Они будут включать в себя сотни тысяч снарядов для артиллерии, тысячи ракет, а также сотни единиц бронетехники. Вдобавок к этому Вашингтон приложит свои силы к дополнительному обучению украинских военнослужащих за границей. Все это должно усилить позиции Киева на будущих мирных переговорах.

Ранее Белый дом пообещал, что передаст Украине $50 млрд, которые изъяты из заблокированных российских активов. Эти средства должны быть переведены в ближайшее время из США и Европы. Это должно позволить ВСУ продолжать вести боевые действия в течение ряда месяцев 2025 года.