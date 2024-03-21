Politico: ЕС опасается прорывов ВС РФ на Украине летом

Страны Европейского союза (ЕС) опасаются, что Россия летом может усилить свои позиции на Украине, пишет международная газета Politico .

В том, что ВС РФ в ближайшее время могут совершить прорыв на территории Украины, уверена заместитель директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алисса де Карбоннель.

В статье также говорится о том, что из-за значительного усиления российской армии глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен намерена «заполнить вакуум лидерства», который присутствует в Европе уже долгое время. Причиной этого стало сосредоточение внимания глав Германии и Франции на внутренней политике, а не на помощи Украине.

По мнению авторов статьи, Евросоюз не спешит оказывать помощь украинскому государству, однако не может позволить себе политическую нестабильность в этом вопросе. Отмечается, что в связи с этим Киев оказывает давление на Брюссель, требуя принимать незамедлительные решения по оказанию помощи.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. Территории Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области, стали частью РФ в результате референдумов, которые были проведены в регионах в сентябре 2022 года.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву нужно будет мобилизовать меньше полумиллиона граждан.