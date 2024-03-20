Премьер Украины: Киеву нужно мобилизовать менее 500 тысяч граждан

Премьер Украины Денис Шмыгаль не стал исключать сценария, когда Киеву нужно будет мобилизовать меньше полумиллиона граждан. Об этом сообщает Bloomberg.

Скандальный законопроект о мобилизации на Украине словно встал на паузу. Зеленский все еще боится мобилизовать 500 тысяч и более граждан, а также вводить другие призывные изменения, включая и наказания для уклонистов.

Как отметил Денис Шмыгаль, сейчас учитывают ротации военнослужащих на линии фронта и поступающее вооружение. Исходя из ситуации, Киеву не нужно призывать на воинскую службу 500 000 граждан. По словам украинского премьера, цифры могут гораздо меньше.

Напомним, что Минобороны Украины сообщило о планах заменить более 300 тысяч военных на передовой.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили беспилотник со стороны Украины.