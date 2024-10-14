Жозеп Боррель отметил ухудшающуюся обстановку на Украине

Представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ситуация на Украине становится все более сложной и странам ЕС необходимо увеличить объем помощи этой стране, передало РИА Новости.

«Ситуация становится хуже (...) Надо нарастить помощь, это единственный путь», — заявил глава евродипломатии.

Боррель также обратился к руководителям стран ЕС с призывом о необходимости увеличить помощь, что озвучил перед началом совета министров иностранных дел.

В своем заявлении он указал на планы по восстановлению военной помощи Киеву и увеличению поставок систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что вступление Киева в НАТО развяжет войну.