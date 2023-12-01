Politico: Евросоюз может настигнуть кризис из-за поддержки Украины и позиции Венгрии

Венгерское правительство последовательно отказывается помогать Киеву, и это может привести к проблемам у ЕС.

По сведениям издания, в середине декабря должен состояться саммит, на котором будет говориться о судьбе 50 миллиардов евро, которые были обещаны правительству Зеленского. Представители государств должны заключить соглашение по бюджету. Все эти усилия могут быть торпедированы венгерским лидером Виктором Орбаном. Он станет серьезной проблемой для ЕС.

«Мы движется к серьезному кризису», - привело Politico слова одного из высокопоставленных чиновников.

Президент Венгрии последовательно выступает против помощи Украине. Он потребовал аудита средств, уже направленных Киеву, а также выведения из украинских черных списков венгерского банка. До тех пор, пока это не будет выполнено, Орбан откажется от поддержки идей выделения любой помощи Украине. Эта позиция составляет огромную проблему для Евросоюза.