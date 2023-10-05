Politico: финансирование Украины находится под угрозой после отставки Маккарти

Внештатный советник администрации США признался изданию, что в настоящее время консультации о финансировании Украины носят «удручающий характер».

Еще один американский чиновник предположил, что Украина может получить необходимое ей вооружение из запасов Пентагона, но только при условии, что эти резервы будут своевременно пополнены.

Предоставление Украине $6 млрд в качестве временной меры остается под вопросом, так как в Конгрессе растет число недовольных поддержкой Киева.

Во вторник Палата представителей впервые в своей истории отправила в отставку спикера. Кевина Маккарти обвинили в «секретной сделке» с президентом Джо Байденом на предмет финансирования Украины. Временным спикером стал республиканец Патрик Макгенри.