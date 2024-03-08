Politico: Киев ждет от Байдена обещания поставок ATACMS

Украинское руководство ждет, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего обращения к местному конгрессу, даст конкретные обещания по вопросу поставок Киеву тактических ракет ATACMS. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник из окружения президента Украины Владимира Зеленского.

По словам источника, украинская сторона будет ожидать конкретных заявлений от американского лидера. В частности, будут ожидать объявления передачи Киеву ракет ATACMS большой дальности, ведь украинское руководство просит об их поставке уже 2 года.

Известно также, что Киев рассчитывает в этот раз получить не просто на общие заявления о поддержке со стороны Вашингтона, а долгожданную помощь с вооружением.

В конце прошлого месяца представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Штаты никогда не отказывались от идеи отправки ATACMS Киеву. Он добавил, что Америка уже ведет переговоры с Украиной по данному вопросу.