Конфликт на Украине не сможет истощить Россию, либо спровоцировать ее распад. К такому выводу пришли журналисты из американского издания Politico .

Там отметили, что несмотря на предсказания от некоторых экспертов на Западе, шансы на то, что конфликт на Украине приведет к распаду российского государства – «ничтожно малы».

Авторы отметили, что у страны имеется огромный ядерный арсенал и военный потенциал, а также, большие кибернетические и космические возможности. Они подчеркивают, что именно это и позволяет России удерживать свою стратегическую устойчивость.

Там также заявили, что Соединенные Штаты не смогут игнорировать РФ, поэтому им стоит перестать пытаться сдерживать ее, и начать использовать ее мощь для своей выгоды.

Журналисты заключили, что вместе с тем, как американский мировой порядок будет испытывать все большее напряжение, российские возможности будут только умножаться.