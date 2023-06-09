Politico: мировая репутация Байдена будет зависеть от результатов украинского контрнаступления

Белый дом делает высокие ставки на украинское контрнаступление, поскольку от его результатов будет зависеть репутация президента Джо Байдена как мирового и национального лидера, пишет Politico.

Издание поговорило с пятью чиновниками из администрации президента США, и все они опасаются, что любые неудачи в контрнаступлении дадут возможность республиканцам в палате представителей Конгресса сорвать выделение новой помощи для Украины.

Успех на востоке Европы стал бы знаковым достижением для Байдена, его провал серьезно пошатнет репутацию американского лидера в мире и внутри США.

В Вашингтоне также растет беспокойство по поводу того, что украинские элементы наносят удары вглубь суверенной российской территории. Такое поведение не входит в планы США.

В Белом доме рассчитывают, что на саммите НАТО в Вильнюсе Байден сможет уговорить европейских коллег о новой помощи для Украины, что снимет нагрузку с самих США.