Politico: на Западе скоро может закончиться терпение по отношению к Украине

Одновременно на этом фоне происходит замена одной из ключевых фигур Пентагона. Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, покидает свой пост.

Уже сегодня, 29 сентября, по этому поводу может быть сделано публичное заявление, так считают журналисты из издания Politico. Они назвали этот момент крайне неподходящим для реформирования командной структуры армии Соединенных Штатов.

«Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины», - указали они.

На смену Милли должен прийти его заместитель Чарльз Браун. Ему придется принимать дела в очень сложных условиях, поскольку в ближайшие же дни может появиться понимание того, что военные действия на Украине затянутся очень надолго.