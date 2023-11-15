Politico назвало нового кандидата на пост генсека НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о своих амбициях стать следующим генеральным секретарем НАТО,ю сменив на этом посту действующего руководителя военного блока Йенса Столтенберга, передает американское издание Politico.

Как сообщают американские журналисты, в секретариате НАТО намерены внимательно рассмотреть указанную кандидатуру. Отмечается, что свою позицию стать новым генсеком альянса эстонский премьер озвучила на недавнем саммите POLITICO Defense.

«Каллас заявила, что заинтересована в том, чтобы занять высшую должность в НАТО», — приводится в материале издания.

Напомним, в настоящее время генсеком НАТО является норвежец Йенс Столтенберг. Политик уже заявил, что не намерен по истечении своих полномочий 1 октября 2024 идти на новый срок.