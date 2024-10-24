Politiсо назвало семерку стран НАТО, что выступают против принятия Украины в Альянс

Ключевые страны-участницы НАТО не в восторге от даже гипотетического присоединения Украины к военному блоку, пишет американское издание Politico со ссылкой на источники среди западных официальных лиц и дипломатов.

Основной причиной является нежелание быть насильно втянутыми в прямое противостояние с Российской Федерацией. Как рассказали изданию на условиях анонимности сразу четыре собеседника из числа американских дипломатов, в первую очередь не торопятся приглашать Украину в НАТО именно США. Далее по списку следует Германия, выступающая резко против этого.

«Североатлантический союз на сегодняшний день не достиг той точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине», — сказала покидающая свой пост постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.

Кроме того, скептично относятся к приглашению Киева в НАТО Венгрия, Испания, Словакия, Бельгия и Словения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад и Киев обязаны отказаться от идеи приема Украины в НАТО.