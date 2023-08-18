Politico обвинили союзников Украины в провале контрнаступления

Деттмер отметил, что контрнаступление создает ощущение того, что Украина вернулась к тактике ведения «войны на изнурение». При этом, затягивание конфликта может исчерпать терпение украинских союзников, которые сами виноваты в плохом темпе продвижений ВСУ, отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что контрнаступление затянулось уже на 3 месяца, и до сих пор нет ни одного признака каких-либо изменений на фронте, способных повлиять на ход конфликта. Деттмер указал на то, что ожидания западных союзников от украинского контрнаступления были слишком высокими.

4 июня Украина начала контрнаступление на 3 направлениях. Киев отправил в бой бригады, подготовленные и вооруженные НАТО.