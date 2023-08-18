Politico обвинили союзников Украины в провале контрнаступления
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС]
Обозреватель американской газеты Politico Джейми Деттмер обвинил западных союзников Украины в провале контрнаступления ВСУ.
Деттмер отметил, что контрнаступление создает ощущение того, что Украина вернулась к тактике ведения «войны на изнурение». При этом, затягивание конфликта может исчерпать терпение украинских союзников, которые сами виноваты в плохом темпе продвижений ВСУ, отметил обозреватель.
Он подчеркнул, что контрнаступление затянулось уже на 3 месяца, и до сих пор нет ни одного признака каких-либо изменений на фронте, способных повлиять на ход конфликта. Деттмер указал на то, что ожидания западных союзников от украинского контрнаступления были слишком высокими.
4 июня Украина начала контрнаступление на 3 направлениях. Киев отправил в бой бригады, подготовленные и вооруженные НАТО.