Politico описало, как лидеры стран ЕС пытаются добиться внимания Трампа

Как сообщило издание Politico, Дональд Трамп, вопреки общепринятым дипломатическим протоколам, во время своего пребывания на посту президента делился личным номером телефона с политическими деятелями и предлагал им обращаться к нему напрямую. Эта практика, по данным издания и его источников, сохраняется и по сей день.

Утверждается, что круг общения Трампа с мировыми лидерами значительно шире, чем может показаться. Помимо решения конкретных вопросов, между политиками происходят неформальные и личные беседы.

Среди тех, с кем Трамп поддерживает тесные связи, названы президент Франции Эммануэль Макрон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, а также премьер-министры Великобритании и Израиля, Кир Стармер и Биньямин Нетаньяху. Politico подчеркивает, что республиканец зачастую сам инициирует звонки.

По словам источника издания, отношения Трампа и Макрона, знакомых еще со времен первого президентского срока республиканца, характеризуются особой теплотой. Собеседник описал их встречи как возможность «побрататься».

«Это было странно-забавно — Трамп растягивал: «Эммануэль-ль-ль», а Макрон отвечал: «Дональд-д-д», и так по очереди», — поделился источник.

Благодаря сложившемуся уровню доверия, Макрон может позволить себе публично высказывать более жесткую позицию в отношении Трампа, отметил другой источник.

Источник добавил, что французский лидер «ценит отношения, которые они выстроили — в основном в частных беседах».

Что касается общения Трампа и Стармера, Politico отмечает, что британский премьер в марте использовал WhatsApp для личного сообщения американскому лидеру, пытаясь уладить разногласия между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, возникшие в Белом доме.

Сообщается также, что во время визита Трампа в Шотландию запланирована игра в гольф со Стармером, поскольку этот вид спорта часто способствует налаживанию личных связей с Трампом.

Ранее сообщалось, что Трамп устал ждать действий от Москвы по завершению украинского конфликта.