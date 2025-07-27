Трамп на грани: президент США требует решительных действий от Москвы

Президент США Дональд Трамп уже устал ждать шагов от России по завершению конфликта на Украине. Такое заявление в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News сделал госсекретарь Марко Рубио.flickr.comf

Трамп дает понять, что уже пора действовать, сказал Рубио.

Он все меньше готов ждать решительных действий со стороны Москвы, направленных на завершение военных действий.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс — «отличный кандидат» от республиканцев на выборах президента в 2028 году.

Ранее Трамп заявил, что ракеты для Patriot направляются на Украину через ФРГ.Президент США Дональд Трамп уже устал ждать шагов от России по завершению конфликта на Украине.