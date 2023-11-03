Politico: ошеломляющее признание Залужного пробило брешь в украинской политике Белого дома

Ошеломляющее признание главкома ВСУ Валерия Залужного вызвало резонанс на Капитолийском холме и стало поводом для республиканцев заявить о пересмотре американской поддержки Киева, пишет Politico.

Залужный сказал в интервью журналу The Economist, что война зашла в тупик, и «глубокого и красивого прорыва», видимо, не получится.

Сенатор Джош Хоули, скептик в отношении увеличения помощи Киеву, заявил, что откровенность Залужного пробила большую брешь в украинской политике администрации. Он задался вопросам, нужно ли продолжать финансировать Украину, чтобы она оставалась в тупике?

Джей Ди Венс, сенатор от штата Огайо, считает, что высказывания Залужного свидетельствуют о глубоком расколе в руководстве Украины.

Аргументы Венса и Хоули все еще остаются в меньшинстве в Сенате, но они находят все более широкую аудиторию, особенно когда внимание страны переключено на поддержку Израиля в борьбе с ХАМАС, говорится в публикации.