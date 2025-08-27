Politico раскрыли, какие козыри использует Трамп для давления на ЕС

Издание Politico сообщило , что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потенциально может прибегнуть к технологическому и военному доминированию своей страны, чтобы оказать воздействие на Европейский союз (ЕС) в вопросах взаимодействия с Российской Федерацией.

Издание сообщает, что в предыдущем месяце глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с американским лидером торговое соглашение, которое, как утверждается, является крайне неравноправным. Аналитики считают, что в результате этого шага Европа ослабила свои позиции в качестве одного из ключевых игроков мировой торговли.

В статье подчеркивается, что Трамп может использовать данное преимущество, поскольку он располагает значительными ресурсами в военной и технологической сферах и осознает отставание оппонента в этих областях.

Журналисты приводят мнение, что Трамп осознает нежелание Европы вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным без поддержки американских вооруженных сил, а также ее зависимость от американских технологий в сфере микрочипов. В связи с этим он полагает, что может задавать тон в торговых переговорах.

Ранее Трамп возложил часть ответственности за отсутствие прогресса по Украине на Зеленского.