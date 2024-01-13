Politico: Швеция впервые с 90-х годов построит подлодки для борьбы с Россией на Балтике

В качестве обеспечения безопасности морских границ НАТО в Балтийском море Швеция начнет строительство сразу двух подводных лодок дизельного поколения. Как пишет американское издание Politico, таким образом Стокгольм, даже не являясь членом Альянса намерен доказать военному блоку свою лояльность в противостоянии с Россией.

Отмечается, что 66-метровые дизель-электрические подводные лодки, ориентировочно, спустят на воду в 2027 и 2028 годах.

«Подводные лодки, названные „Блекинге“ и „Сконе“, <…> предназначены для патрулирования восточных районов НАТО в Балтийском море, отслеживания морских действий Москвы и противодействия им на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой», — говорится в материале издания.

Предполагается, что обе субмарины, принадлежащие к типу А26 и построенные Швецией впервые с 90-х годов прошлого столетия, сразу после спуска на воду встанут на боевое дежурство в Балтийском море.