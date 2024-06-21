Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов по любым силам Армии России, атакующим из-за границы. Ранее данное разрешение распространялось только на район Харькова. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Авторы материала отметили, что разрешение Вашингтона на удары по территории России не являются сдвигом в политике с момента, как было принято «Харьковское решение». Источник журналистов заявил, что изначально такой шаг характеризовался только в контексте продолжающегося штурма Харькова, но это не исключало возможности наносить удар в ответ.

В то же время, политика недопущения дальних ударов внутри российской территории не претерпела изменений, подчеркнул он.

В материале также приводится заявление советника по нацбезопасности Штатов Джейка Салливана о том, что соглашение с украинской стороной будет распространяться на «любое место, где ВС РФ пересекают границу со своей стороны, чтобы захватить украинскую территорию».

Подобная риторика, указывают авторы материала, разительно отличается от того, что ранее заявляли официальные лица американской стороны.

Ранее командир «Азова»* признался в наличии у украинской стороны заградительных отрядов.

* – запрещенная в РФ террористическая организация