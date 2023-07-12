Politico: страны НАТО заставили Украину подписать коммюнике по итогам первого дня саммита

Страны НАТО отправили Украине еще не до конца отредактированный текст коммюнике и дали понять, что его нужно принять, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина стала ближе к НАТО, но принята в блок она будет тогда, когда союзники решат, что условия для этого соблюдены.

Издание отмечает, что это заявление носит декларативный характер и мало чем отличается от обещаний, данных Украине на саммите 2008 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что не знает, какие именно условия Киев должен выполнить для вступления в НАТО. По его мнению, Украина таковыми условиями уже располагает.