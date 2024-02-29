Politico: уход Макконнелла может снизить шансы Киева на помощь от США

Решение республиканского лидера в американском сенате Митча Макконнелла об уходе с поста в конце года может уменьшить шансы Украины на получение военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделали журналисты издания Politico в последнем материале.

Накануне лидер республиканцев объявил о своем уходе с поста в сенате в ноябре.

Журналисты выразили мнение, что внезапное решение Макконнелла об уходе на самом деле значит, что республиканское руководство может потерять своего самого известного украинского сторонника.

В издании напомнили, что на протяжение последних 2 лет, именно этот политик активно выступал за дальнейшее финансирование Украины и отправку ей западных вооружений. Журналисты указали на то, что он тесно сотрудничал с руководством демократов для того, чтобы американский сенат мог принять новую помощь для Киева.