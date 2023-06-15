Politico: Украина просит Запад не торопить ее с контрнаступлением

Киев просит западных партнеров не давить на Украину в вопросе контрнаступления, сообщила американская газета Politico.

По ее информации, украинская сторона убеждает Запад в том, что прогресс с контрнаступлением должен быть постепенным. Процесс осложняют внушительные оборонительные системы, которая выстроила Россия. Именно поэтому, отмечает газета, Киев не хочет впустую тратить технику и свой военный ресурс.

Politico отмечает, что больше всего давление на Украину оказывают США, поскольку Белый дом настаивает на выделение помощи Киеву от других западных стран.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что украинское контрнаступление уже идет. По его словам, оно началось 4 июня. Как отметил глава государства, несмотря на это, ВСУ не одерживают значительных побед.

Президент Украины Владимир Зеленский ни раз заявлял, что сроки контрнаступления утверждены. Украинские СМИ регулярно публикуют видеоролики и сообщают о том, что контрнаступление уже идет.