Politico: Украина умоляет США об увеличении поддержки

Украина молит Соединенные Штаты о предоставлении большего количества вооружения для своих ВС. Соответствующее заявление сделала обозреватель Лара Селигман в своем материале для издания Politico .

По ее словам, украинское правительство умоляет Соединенные Штаты об увеличении поддержки для ВСУ. Селигман подчеркнула, что поддержка Киева со стороны Штатов в данный момент попало под угрозу на фоне избрания нового спикера в американский конгресс и обострения ближневосточного конфликта.

В качестве доказательств озабоченности украинского правительства этим вопросом, обозреватель напомнила о визите украинской делегации в Соединенные Штаты на минувшей неделе. Она утверждает, что дипломаты передали Вашингтону список с запросами, в котором были новое оружие и обучение для солдат украинских ВС.