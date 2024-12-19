Отмечается, что тревога по поводу ее авторитарных методов принятия решений вызывает недовольство среди лидеров Европейского союза (ЕС), которые выступают за более демократичные и коллективные подходы.

Согласно многочисленным источникам, европейские лидеры намекают чиновникам из Брюсселя на необходимость положить конец тому, что они называют «силовым захватом власти» со стороны фон дер Ляйен. В публикации отмечается, что примеры этого недовольства наглядно проявляются в ее подходе к важным вопросам, часто принимаемым без должного обсуждения с руководителями стран.

Ярким примером также является недавнее заявление о торговом соглашении между Евросоюзом и МЕРКОСУР. Президент Франции Эммануэль Макрон открыто выражал несогласие с этим соглашением, но решение было принято без учета его мнения.

Другой пример — ввод пошлин на китайские электромобили, который также произошел с игнорированием позиции Германии.

Европейские дипломаты отмечают, что фон дер Ляйен «слишком далеко зашла в интерпретации своего мандата», и настоятельно призывают к пересмотру баланса власти при принятии решений внутри ЕС.

Несмотря на растущее недовольство, многие политики предпочитают не открыто критиковать фон дер Ляйен. Макрон, к примеру, решил не принимать участие в последнем саммите ЕС, избегая противоречий, уточняет Politico.

Аналитики заявляют, что фон дер Ляйен фактически узурпировала власть, активно используя различные интриги и угрозы в своих интересах. В результате, она смогла расставить на ключевых постах лояльных ей исполнителей, что позволяет ей диктовать собственные условия европейским столицам.

Противники такой концентрации власти выражают серьезную озабоченность, считая, что подобные методы могут подорвать демократические принципы, на которых основана Европейская комиссия.

Ранее стало известно, что тысяча человек поддержала иск против Урсулы фон дер Ляйен из-за вакцин от COVID-19.