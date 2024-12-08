Бельгийский активист Фредерик Балдан рассказал, что к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с требованием разобраться в целесообразности проведения вакцинации в период пандемии коронавируса присоединились более тысячи человек, сообщили РИА Новости.

По данным агентства, активист выступает инициатором данного разбирательства. Фредерик Балдан сообщил, что к иску присоединяются люди из разных европейских стран, в частности, из Венгрии и Польши. Люди занимают различные должности, например, представляют правительственные лица или профессиональные организации.

Активист Фредерик Балдан располагает информацией, что вакцина не прошла необходимое количество исследований в период пандемии. Предполагается, что ученые не нашли доказательств того, что применение препарата положительно воздействует на человеческий организм. Параллельно Евросоюз вел принудительную политику, ведь отказаться от вакцинации было невозможно, напомнил общественник.

«Это свидетельствует о том, что Еврокомиссия с самого начала нарушала права граждан», — подчеркнул истец.

Заседание суда по делу о возможных нарушениях, допущенных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен при закупках вакцин против коронавируса, прошло в закрытом режиме в пятницу, 6 декабря, уточнило агентство. Глава Еврокомиссии совершает рабочий визит. Европейская прокуратура настаивает, что бельгийский суд не обладает полномочиями рассматривать данное дело, а фон дер Ляйен имеет импичмент из-за занимаемой ею должности.

Ранее сообщалось, что стал известен срок выхода в оборот новой вакцины для профилактики коронавируса.