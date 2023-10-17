Politico: в Евросоюзе возмущены волюнтаризмом фон дер Ляйен
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Высокопоставленные лица в Евросоюзе недовольны тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все чаще превышает свои должностные обязанности и выступает от имени всей организации, не имея на это полномочий, пишет Politico.
Новым поводом для возмущения стала поездка фон дер Ляйен в Израиль и сделанные там несогласованные заявления. Фактически она выразила полную поддержку Израилю, не призвав его соблюдать международное право.
Визит уже раскритиковали во многих столицах Европы.
Ранее фон дер Ляйен неоднократно допускала резкие и безапелляционные заявления в отношении конфликта на Украине.
По мнению издания, такое поведение может сказаться на шансах председателя Еврокомиссии переизбраться на второй срок.