Politico: в Евросоюзе возмущены волюнтаризмом фон дер Ляйен

Высокопоставленные лица в Евросоюзе недовольны тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все чаще превышает свои должностные обязанности и выступает от имени всей организации, не имея на это полномочий, пишет Politico.

Новым поводом для возмущения стала поездка фон дер Ляйен в Израиль и сделанные там несогласованные заявления. Фактически она выразила полную поддержку Израилю, не призвав его соблюдать международное право.

Визит уже раскритиковали во многих столицах Европы.

Ранее фон дер Ляйен неоднократно допускала резкие и безапелляционные заявления в отношении конфликта на Украине.

По мнению издания, такое поведение может сказаться на шансах председателя Еврокомиссии переизбраться на второй срок.