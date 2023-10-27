Politico: Венгрия и Словакия заблокировали выделение 50 млрд евро Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан выступили единым фронтом в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе, высказавшись резко против выделения Киеву пакета финансовой помощи в размере 50 млрд евро.

Как пишет американское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, Фицо аргументировал свой отказ согласиться со выделением Украине средств, объяснив это высоким уровнем коррупции на Украине.

Что до Орбана, то венгерский премьер считает априори нецелесообразным финансирование украинского режима.

Ранее поправки в бюджет ЕС с выделением 50 млрд евро Украине предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они могут быть внесены исключительно, если их поддержат все 27 стран-участниц ЕС.