Politico: впервые премьер-министром Нидерландов может стать женщина
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Бывшая турецкая беженка Дилан Йешилгез-Зегериус может стать первой женщиной на посту премьер-министра Нидерландов, пишет Politico.
Йешилгез, ставшая лидером Народной партии за свободу и демократию вместо действующего премьер-министра Марка Рютте, лидирует в опросах.
Ее ближайший соперник Питер Омциг дал понять, что может отказаться от поста премьер-министра в случае победы на выборах, что делает шансы Йелшигез возглавить правительств еще более весомыми.
Главным козырем Йешиглез в предвыборной кампании стало обещание решить проблему мигрантов. Она подчеркивает, что ее взгляды на миграцию сформировались благодаря собственному опыту. Родители Дилан бежали из Турции после государственного переворота в стране, когда ей было всего три года. Через несколько лет через Ирак и Иран они сумели добраться до Нидерландов.