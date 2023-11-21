Politico: впервые премьер-министром Нидерландов может стать женщина

Йешилгез, ставшая лидером Народной партии за свободу и демократию вместо действующего премьер-министра Марка Рютте, лидирует в опросах.

Ее ближайший соперник Питер Омциг дал понять, что может отказаться от поста премьер-министра в случае победы на выборах, что делает шансы Йелшигез возглавить правительств еще более весомыми.

Главным козырем Йешиглез в предвыборной кампании стало обещание решить проблему мигрантов. Она подчеркивает, что ее взгляды на миграцию сформировались благодаря собственному опыту. Родители Дилан бежали из Турции после государственного переворота в стране, когда ей было всего три года. Через несколько лет через Ирак и Иран они сумели добраться до Нидерландов.