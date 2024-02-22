Politico: Запад намерен сотрудничать с Россией после завершения конфликта с Украиной

Западные страны планируют возобновить сотрудничество с Россией после завершения конфликта на Украине, пишет издание Politico . Сообщается, что о такой возможности начали говорить в некоторых политических кругах.

«Еще один негласный аспект западного подхода (в вопросе Украины. — Прим. ред.) заключается в том, что некоторые надеются на возвращение к сотрудничеству с Россией сразу после гипотетической заморозки конфликта», — говорится в материале издания.

Автор статьи отмечает, что именно по этой причине некоторые западные государства пытаются маневрировать в вопросе поставок Украине ракет дальнего действия (например, немецких ракет Taurus). Также «под вопросом» остается конфискация замороженных активов РФ.

В материале уточняется, что Запад не отказывается от поддержки Украины, но сконцентрировался на возможности заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным после конфликта.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Херсонской и Запорожской областями.

Ранее мы сообщали, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отношения российских военных к украинским военнопленным.