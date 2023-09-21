Politico: Зеленский и Умеров посетят Пентагон

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны страны Рустем Умеров посетят в четверг, 21 сентября, Пентагон. Об этом пишет газета Politico , ссылаясь на источники.

«Ожидается, что... Зеленский в четверг посетит Пентагон... По словам человека, знакомого с ходом визита, которому была предоставлена анонимность, чтобы рассказать о деликатных планах, на мероприятии также будет присутствовать новый министр обороны Украины Рустем Умеров», – говорится в материале издания.

Сейчас Зеленский находится с визитом в США, где он участвовал в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По данным СМИ, украинские лидер также проведет встречу с главой Соединенных Штатов Джо Байденом в Вашингтоне.

Ранее Зеленский сообщил, что посетил один из госпиталей Нью-Йорка, в которых лечение проходят солдаты ВСУ. Позже пользователи соцсети Х высмеяли украинского президента и призвали уезжать из США.

В сессиях Генассамблеи ООН будет участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уже прибыл в Нью-Йорк. По словам официально представителя России в Совбезе ООН Василия Небензи, Лавров выступит на мероприятии в субботу, 23 сентября.