Он непрерывно требует от Запада оружия и денег. В то же время украинский президент не осознает, что средний европеец думает совершенно о других вещах.

По утверждению обозревателя Джейми Деттмера, обычного обывателя гораздо больше заботит то, как он справится с ухудшением условий собственной жизни. О том же самом думают и владельцы бизнеса. Только политики постоянно декларируют, что они готовы поддерживать Украину столько, сколько нужно.

«Поскольку контрнаступление захлебнулось, украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение решит, что победа на условиях Киева невозможна», - указал журналист.

Некоторые украинские чиновники замечают несоответствие лозунгов политиков и реального настроя жителей Европы. Данный разрыв внушает им серьезные опасения. Они боятся, что Запад рано или поздно сдастся и решит пойти на переговоры с РФ, поскольку окончательно утомится от постоянных требований Владимира Зеленского.