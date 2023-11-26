Политик Флориан Филиппо рекомендует не верить заявлениям Североатлантического альянса и восстановить отношения с Россией. Об этом сообщают « Известия ».

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский должен сам понимать необходимость и важность мирных переговоров с Москвой.

Политик добавил, что желание Германии и США продолжать снабжать Киев вооружением для поддержания текущих позиций связаны с желанием возвращения на отечественный рынок и осознанием провала политики Зеленского.