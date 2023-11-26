Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призывает западные страны отойти от обсуждений о президенте Украины Владимире Зеленском и немедленно начать диалог с Россией. Соответствующее заявление он сделал в своих соцсетях.

Он также отмечает интерес ФРГ и США к возвращению на российский рынок в ближайшем будущем.

«Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся! Давайте вести диалог с Россией, давайте забудем о Зеленском и поможем миру восторжествовать!», – написал он.

Накануне газета Bild, ссылаясь на анонимного чиновника, сообщила, что Вашингтон и Берлин намерены подтолкнуть Киев к началу переговоров с Москвой. В случае неудачи предполагается наличие «плана Б», который, по их мнению, все равно приведет к Украине за переговорный стол. Утверждалось, что чиновник имел в виду «Минские соглашения без соглашений», предполагающие замораживание конфликта с установившейся квази-границей, без подписания каких-либо договоров между Москвой и Киевом.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом. Однако он отмечал, что украинские власти на законодательном уровне запретили любые контакты с российской стороной.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.