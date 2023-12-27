Киеву надо добиться режима прекращения огня, но при этом ему придется пойти на некоторые жертвы.

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что немецкое правительство до сих пор рвется поставлять оружие украинскому правительству вместо дипломатических усилий. В то же время в Соединенных Штатах сумели пойти дальше. Там уже осознали, что с такой политикой победы достичь не удастся.

«В случае прекращения огня, Украине придется сначала смириться с тем, что некоторые территории окажутся временно недоступны», - подчеркнул он во время своего интервью, которое он дал изданиям из медиагруппы Funke.

Кречмер добавил, что в любом крупном конфликте для поиска приемлемого исхода требуется время. В украинском конфликте точно так же, для выработки окончательного решения до его окончания пройдет довольно длительный срок.