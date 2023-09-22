Политик Косачев считает, что политики Запада готовы на любую ложь и предательство
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи, которая заявила, что Россия угрожает применением ядерного оружия, что «опасно в контексте Хиросимы». По словам зампреда верхней палаты парламента Константина Косачева, политики Запада осознанно искажают исторические факты для продвижения собственных позиций. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что после таких заявлений Москва должна минимизировать любые дальнейшие отношения с Евросоюзом и Западом в целом.
По мнению сенатора, в нынешних обстоятельствах наша страна не может защитить свои права и историческую правду дипломатическим путем, поскольку отношения Москвы и Брюсселя находятся на очень низком статусе.