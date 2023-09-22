Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи, которая заявила, что Россия угрожает применением ядерного оружия, что «опасно в контексте Хиросимы». По словам зампреда верхней палаты парламента Константина Косачева, политики Запада осознанно искажают исторические факты для продвижения собственных позиций. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что после таких заявлений Москва должна минимизировать любые дальнейшие отношения с Евросоюзом и Западом в целом.

По мнению сенатора, в нынешних обстоятельствах наша страна не может защитить свои права и историческую правду дипломатическим путем, поскольку отношения Москвы и Брюсселя находятся на очень низком статусе.