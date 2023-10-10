Политик Стариков оценил слова генерала Милли о войне США с Россией

Сенатор Алексей Пушков рекомендовал всерьез отнестись к словам генерала Марка Милли о возможном конфликте Вашингтона с Москвой. Политик Николай Стариков дал оценку его словам. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, такие прогнозы в западных странах делаются постоянно, это стало уже своего рода ритуалом.

Эксперт добавил, что на подобные заявления следует обращать внимание по пословице «собака лает — караван идет».