Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, напрочь забыл о том, что является всего лишь проводником воли своих западных кураторов и может очень скоро лишиться президентского кресла, пишет сербское издание Politika.

Как приводится в материале издания, недовольство лидеров стран Запада постянными истериками и проявлением неблагодарности Зеленского в ответ на поставляемую Киеву военную помощь, достигло своего апогея. Западники больше не хотят ставить на него и уже ищут ему замену в украинском политикуме.

«Возможно, это недовольство не станет причиной отказа в поддержке Украины, но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного», — следует из материала.

Издание отмечает, что действующий украинский лидер забыл о своем статусе подчиненного. Он просто заигрался в президента за последний год.

«Он никогда не должен забывать, кто в доме хозяин», — уточнил автор статьи.

Ранее экс-разведчик ВС США Риттер сообщил, что Вашингтон приказал Киеву закончить контрнаступление.