Политолог Арешев оценил «истерику на Украине» по поводу Саакашвили

В Тбилиси считают оскорбительным требование Украины отправить лечиться в Незалежную экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили. Оценку ситуации политолог Андрей Арешев. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, президент Украины апеллирует к украинскому гражданству бывшего грузинского президента.

Он пояснил, что причиной такого истеричного требования являются очередной пиар и недовольство позицией Тбилиси, который старается не осложнять отношения с Москвой.

Политолог добавил, что у Грузии не имеется причин выполнять данное требование в силу нескольких уголовных дел против Саакашвили.