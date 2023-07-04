Политолог Арешев оценил «истерику на Украине» по поводу Саакашвили
Фото: [©РИА Новости]
В Тбилиси считают оскорбительным требование Украины отправить лечиться в Незалежную экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили. Оценку ситуации политолог Андрей Арешев. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, президент Украины апеллирует к украинскому гражданству бывшего грузинского президента.
Он пояснил, что причиной такого истеричного требования являются очередной пиар и недовольство позицией Тбилиси, который старается не осложнять отношения с Москвой.
Политолог добавил, что у Грузии не имеется причин выполнять данное требование в силу нескольких уголовных дел против Саакашвили.