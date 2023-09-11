Политолог Асафов назвал сроки прекращения дипломатических отношений с Брюсселем

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, ввиду запрета на ввоз личных вещей в Евросоюз для граждан нашей страны стоит подумать о временном приостановлении дипломатических отношений с Евросоюзом. По мнению политолога Александра Асафова, не следует опираться на посты Медведева в его аккаунтах в соцсетях и делать выводы, что у России прекратились дипломатическое общение с Брюсселем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что такие решения не входят в круг обязанностей зампреда Совбеза России.

По словам эксперта, с большей частью европейских стран у Москвы и без того снижено дипломатическое общение, тем не менее это не оказывает существенного влияния на Европу, но и ощутимого ущерба, заставляющего прекратить Запад действия против Москвы, также не наносит.

Он подчеркнул, что у России имеются возможности сотрудничества в иных направлениях.