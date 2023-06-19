Политолог Асафов объяснил цель поездки Блинкена в Китай

По словам политолога Александра Асафова, целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай является намерение Вашингтона посредством дипломатического и политического давления достичь договоренностей для продвижения своих интересов. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что это традиция американской политики: если не имеется продвижений и ничего не решается элементарной дипломатией, то начинаются визиты чиновников в разные государства.

По мнению эксперта, в политическом смысле Вашингтон и Пекин – это антагонисты, у них различное миропонимание.

Асафов не исключил также попытку прекращения деятельности Пекина в мирном разрешении конфликта на Украине как одну из составляющих визита чиновника Госдепартамента США в КНР.

Он пояснил, что Пекин уязвлен нарушением Вашингтона принципов единого Китая, то есть визитами политиков США на Тайвань и ответными визитами представителей Тайбэя в Вашингтон.