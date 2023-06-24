Политолог Асафов перечислил цели ядерной диктатуры США

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм сообщил о подготовке резолюции в Сенате Конгресса США о приравнивании использования тактического ядерного оружия Россией к нападению на Североатлантический альянс. Политолог Александр Асафов рассказал, в чем истинная суть заявления сенатора. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, Грэм – популист от республиканской партии и нередко предлагает инициативы, никогда не становящиеся реальностью. При этом в повестке звучит поддержка важных нарративов США, прежде всего ядерной угрозы.

Эксперт добавил, что в данном случае заявление касается не самой реальности, а именно напряженности в медиа по поводу ядерной угрозы.

Он отметил, что Вашингтон уже много лет старается спровоцировать Москву на какие-либо нерациональные действия, включая применение тактического ядерного оружия, и тем самым убеждают весь мир в том, что Россия в любом случае это сделает.

Асафов напомнил, что единственная ситуация применения ядерного оружия за все время принадлежит как раз-таки американцам.

Он подчеркнул, что это является главной причиной таких заявлений от сенаторов, которые так же, как и американский лидер, близки к слабоумию.