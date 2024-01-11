Политолог Асафов считает, что до выборов президента России доберутся не более шести кандидатов

В избирательных бюллетенях на выборах президента России будет не более шести фамилий, заявил политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. Такое мнение он высказал в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований.

Асафов уверен, что в бюллетене наверняка будут действующий президент Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Вячеслав Даванков от «Новых людей».

Также неплохие шансы попасть в бюллетень есть у подмосковного депутата Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, лидера «Коммунистов России».

Эксперт отмечает, что предстоящая предвыборная кампания обещает быть интересной. Среди 11 человек, заявивших об участии в выборах, есть новые интересные лица.

На данный момент Центризбирком зарегистрировал трех кандидатов – Слуцкого, Харитонова и Даванкова. Им как представителям парламентских партий не требуется проводить сбор подписей.

Голосование на выборах президента России пройдет в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.